Девушку оштрафовали на 150 тысяч рублей за призыв к митингу в Симферополе

Несанкционированный митинг отличается от санкционированного тем, что проводится без предварительного согласования с исполнительным органом власти. Фото: Архив "КП"

В Крыму полиция задержала 26-летнюю жительницу Краснодарского края, которая призывала граждан к несанкционированному митингу.

Единомышленников россиянка находила в интернете. Весной 2021 года ее уже привлекали к административной ответственности за несоблюдение правил, предусмотренных для проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования. Тогда ей пришлось заплатить небольшой штраф – 10 тысяч рублей. Но, видимо, такое наказание было не очень внушительным. Теперь девушке назначено административное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчина задушил старушку, за которой долго ухаживал. Он разозлился, узнав, что она может ходить.

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