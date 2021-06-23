Запрет на купание в грязном море Ялты продлен на неопределенный срок

В Ялте был введен режим ЧС. Все дошкольные учреждения временно закрыты. Фото: Александра Тимощенко

В Ялте продлили запрет на купание в акватории моря до тех пор, пока не нормализуются санитарные показатели, пишет Интерфакс.

Ялтинские власти ввели запрет на купание 19 июня. На следующий день сообщили, что запрет будет действовать до 23 июня, однако теперь его вновь продлили на неопределенный срок.

Напомним, что сильные ливни на прошлой неделе в Крыму спровоцировали наводнение. Курортная столица Крыма – один из наиболее пострадавших регионов. В море города смыло кучу мусора, грязи и камней, из-за чего вода окрасилась в бурый цвет.

- Запрет на купание будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды, – сказала Пеньковская.

Ранее в Роспотребнадзоре Крыма опровергли информацию о наличии в море холерного вибриона. Но настоятельно рекомендовали не употреблять водопроводную воду, а также не использовать ее для приготовления пищи.

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