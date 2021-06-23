Крымчан начнут прививать от кишечных инфекций и гепатита А

Иммунизацию в Крыму будут проводить, чтобы не допустить распространение инфекций. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Роспотребнадзор Крыма постановил привить порядка 19 тысяч местных жителей от кишечных инфекций и гепатита А, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Меры приняты, чтобы не допустить осложнение эпидемиологической ситуации в регионе. Сейчас, учитывая последствия разрушительных ливней, особенно высоки риски распространения заболеваний.

- Определены контингенты, подлежащие иммунизации по эпидпоказаниям против гепатита А и против дизентерии Зонне. Это 19 тысяч человек, – сообщила Голикова.

Также определены лица, которые подлежат экстренной профилактике острых кишечных инфекций – это еще порядка 11 тысяч человек. Уже издано постановление главного санитарного врача по РК и Севастополю по иммунизации населения Ялты.

Ранее сообщалось, что запрет на купание в грязном море Ялты продлен на неопределенный срок. В воде нет холеры, но есть куча грязи и камней.

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