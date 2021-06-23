В Ялте временно закрыли бюветы в Приморском парке и на улице Чехова

Роспотребнадзор проверяет воду в городе.
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
В Ялте приостановлена работа бюветов в Приморском парке и на улице Чехова, сообщил «Крым 24».
Их снова откроют после того, как анализ воды подтвердит, что она не загрязнена.
Коммунальные службы курортной столицы приносят извинения за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Крыму после наводнения больше 650 предпринимателей подали заявки о возмещении утраченного имущества. Уже составлено 755 актов в Ялте и Керчи.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50