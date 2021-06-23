Как проходил VIII Большой Севастопольский офицерский бал в Крыму

Бал проходил на берегу моря, в легендарном историческом месте – на площади Михайловской Береговой батареи. Фото: Крымская газета.

В Крыму 20 июня состоялся VIII Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал в честь 325-летия Военно-Морского Флота Российской Федерации, Дня России, Дня города-героя Севастополя и 115-летия со дня рождения великого русского композитора Д. Д. Шостаковича, передает Крымская газета.

Под звездным небом на Михайловском равелине вальсировали тысячи человек. Атмосфера мероприятия была похожа на сказку. Дамы были облачены в вечерние платья, а их кавалеры в мундиры и костюмы. В бухте их встретил парусник «Херсонес», на берегу – парадный строй моряков. В этом году балу дали называние «Симфония будущего».

- Мы посвятили бал Шостаковичу прежде всего потому, что он был настоящим новатором, любил неожиданные музыкальные комбинации. Во время блокады Ленинграда он написал Седьмую симфонию, показав, что искусство может поднимать дух людей, – цитирует СМИ руководителя проекта «Большой севастопольский офицерский бал» Екатерину Графодатскую.

Сюжет мероприятия был основан на мечте маленькой девочки написать особую симфонию, благодаря которой все люди обрели бы счастье.

Ранее сообщалось, что волонтеры партии «Новые люди» помогают пострадавшим от наводнения в Крыму. Объявлен сбор продуктов и одежды, также требуются добровольцы.

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