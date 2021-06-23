В Крыму женщина изрешетила отверткой и ножом своего друга за побои

Женщину заключили под стражу. Расследование продолжается. Фото: Архив "КП"

В Крыму 44-летняя женщина нанесла несколько десятков ударов ножом и отверткой своему сожителю, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В марте этого года крымчанка выпивала со своим другом. Между парой завязалась ссора. Мужчина избил свою подругу, а она, разозлившись, нанесла ему 46 ударов отверткой и ножом голову и грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Преступница сейчас находится под стражей. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Киевский суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что девушку оштрафовали на 150 тысяч рублей за призыв к митингу в Симферополе. Ранее она привлекалась за аналогичное нарушение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50