Бывшего директора МУПа в Евпатории поймали на мошенничестве

Мужчина представлялся по своей прежней должности, не имея на это законных полномочий. Фото: МВД по РК.

В Евпатории бывший директор муниципального учреждения обманом выманил у местной жительницы 100 тысяч рублей за помощь в бизнесе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Преступник ранее возглавлял одно из муниципальных учреждений города. Используя свое бывшее рабочее положение, он пообещал женщине помещение в курортной зоне для ведения предпринимательской деятельности. За услугу просил денежное вознаграждение – 100 тысяч рублей. Полиции удалось его задержать в момент передачи денег.

- Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму женщина изрешетила отверткой и ножом своего друга за побои. На трупе насчитали 46 колотых ран.

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