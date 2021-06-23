Набережную Салгира в Симферополе отремонтируют

Река Салгир — самая длинная река Крыма. Фото: Архив "КП"

Власти Крыма намерены благоустроить набережную Салгира, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Уже готовы сметные расчеты по нужному объему финансирования.

- Буду поднимать этот вопрос на уровне главы Республики Крым. Кроме благоустройства требуется уборка, вывоз строительного мусора, покос травы, а также снос сухих деревьев, – сообщил Демидов.

Он также анонсировал ремонтные работы в местном парке и поручил проконтролировать благоустройство в некоторых грэсовских дворах.

Ранее сообщалось, что в Крыму после наводнения больше 650 предпринимателей подали заявки о возмещении утраченного имущества. Уже составлено 755 актов в Ялте и Керчи.

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