В Ялте можно будет купаться в море не раньше 28 июня

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Из-за последствий непогоды, в результате которой в прибрежные воды Ялты смыло много грязи и мусора, купаться в море разрешат не раньше 28 июня, сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

Скоро сотрудники управления Роспотребнадзора начнут проводить необходимые исследования воды.

- Мы не можем одномоментно «покрыть» 83 пляжа, все наши силы брошены на проверку водопроводной воды, – сказала Пеньковская.

С понедельника, 28 июня, предприниматели начнут плановый контроль на своих пляжных картах. Откроют ли их со следующей недели, зависит от результатов проверки.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также напомнил, что в результате подтоплений и мощных ливней в морскую воду попало много вредных веществ, в том числе из канализации.

- Любое попадание внутрь организма воды может повлечь отравление, ротавирусную инфекцию и так далее. Прошу помнить о том, что вода сегодня стянула все в море, в том числе канализационные стоки, они еще не осели, – отметил Аксенов.

Погода в Крыму на 24 июня: штормовое предупреждение и тепло до +27. На полуострове переменная облачность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50