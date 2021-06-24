В Крыму мужчина изнасиловал 62-летнюю пенсионерку

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ. Фото: Архив "КП"

Нижнегорский районный суд приговорил 47-летнего крымчанина к тюремному заключению за изнасилование 62-летней односельчанки, сообщили в пресс-службе местного органа власти.

Февральской ночью, находясь дома у потерпевшей в нетрезвом состоянии, мужчина совершил половое сношение с престарелой женщиной, воспользовавшись ее беспомощным и больным состоянием.

Уточняется, что потерпевшая после преступления не подавала иск в суд. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к трем годам колонии общего режима.

В Крыму женщина изрешетила отверткой и ножом своего друга за побои. На трупе насчитали 46 колотых ран.

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