В Крыму суд арестовал украинского шпиона, пойманного на сборе данных против России

Подозреваемый заключен под стражу за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Фото: скриншот из видео.

Киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину, которого ранее задержали в Крыму по подозрению в сборе данных для Украины, сообщили в пресс-службе местного органа власти.

Как оказалось, мужчина – местный житель. Он подозревается в сборе и передаче информации о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины. Своею работу он вел в течение длительного времени, использовал для этого специальное антенное и приемное оборудование. Его арестовали до 21 августа.

Уточняется, что подозреваемый собирал данные о деятельности авиации ВКС и ВМФ над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Его интересовала актуальная информация военного характера, – такая, которая может быть использована противниками против безопасности России.

Ранее сообщалось, о видео задержания украинского шпиона в Симферополе: мужчина собирал данные о полетах российской военной авиации и передавал их спецслужбам.

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