В Крыму снова объявили штормовое предупреждение

В этом году над Крымом в начале лета редко видно солнце. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные ливни и ветер, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Спасатели предупредили о мощных дождях, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду на полуострове 25 июня. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в воде Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Туристам рекомендуют воздержаться походов в горы и поездок к морю.

Напомним, что на прошлой неделе на Крымский полуостров обрушились сильные дожди, в результате чего некоторые территории региона ушли под воду. В связи с этим в Крыму объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Ялте можно будет купаться в море не раньше 28 июня. Сотрудники Роспотребнадзора будут исследовать акваторию.

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