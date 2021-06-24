Два экс-депутата в Крыму пытались обманом выманить у женщины 1,7 миллиона рублей

Двух экс-депутатов приговорили к тюрьме за попытку мошенничества по сговору в особо крупном размере.
Фото: Архив "КП"
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил двоих экс-депутатов к тюремному заключению за попытку мошенничества по сбору крупных сумм, передает КИА.
Два народных избранника из Симферопольского и Судакского городских советов, попытались выманить у местной жительницы 1,7 миллиона рублей, пообещав права на участок, который был в постоянном бессрочном пользовании одного из судакских гаражных кооперативов еще до присоединения Крыма к РФ. Они договорились передать деньги в качестве взятки одному чиновнику из администрации Сак. На деле же они решили все сумму оставить себе.
Оба были задержаны при передаче денег. Суд приговорил их к 3 годам и 4 месяцам и к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.
В Крыму мужчина изнасиловал 62-летнюю пенсионерку. Он проведет в колонии три года.
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