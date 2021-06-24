В Крыму задержали торговца марихуаной

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК России. Фото: скриншот из видео.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Судака при попытке продать наркотики, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

Нарушитель работал охранником в одном из оздоровительных учреждений Крыма. Марихуану приобретал для сбыта. Его задержали при очередной попытке продать товар. В машине нарушителя стражи порядка нашли полкило наркотического вещества.

Сотрудники УФСБ также распространили видео следственных мероприятий в помещении, в котором, судя по всему, мужчина оборудовал теплицу для выращивания марихуаны. На кадрах можно увидеть несколько кустов этого растения.

На него завели уголовное дело. Кроме того, дело возбуждено и в отношении жителя крымской столицы – одного из покупателей. Оба могут сесть в тюрьму на 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Крыму суд арестовал украинского шпиона, пойманного на сборе данных против России. Он изучал деятельность авиации ВКС и ВМФ.

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