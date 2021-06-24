Города Крыма и Болгарии закрепили побратимские связи

Соглашения о побратимстве между городами Крым и Болгарии были подписаны 23 и 24 июня. Фото: Оргкомитет "Розафест"

Крымские города Судак и Саки подписали соглашения о побратимских связях с болгарскими Первомай и Садово. Договоренности оформлены в рамках Международного форума болгарской культуры в Крыму «Розафест».

Официальную делегацию Республики Болгарии представляли мэр города Садово Здравком Димитър, мэр города Калофер Стоянов Румен и заместитель мэра города Первомай Радослава Спасова.

- Городок Первомай - очень маленький город, но находится в самой плодородной части Болгарии, - отметила Спасова. - Кроме экономических отношений, мы надеемся на сотрудничество в культурных и туристических отраслях, особенно с городом Судак, с которым мы сегодня заключили соглашение.

Представители болгарской делегации уверены, что оба региона обладают потенциалом для развития культурных и экономических связей. Крым и Болгарию объединяют благоприятные климатические условия, естественное плодородие почв и вековые традиции земледелия.

Напомним, фестиваль «Розафест» проходил на плантациях эфиромасличной розы в Белогорском районе Крыма.

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