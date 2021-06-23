Вспомнить розу: Знаменитый крымский эфиронос может привлечь туристов и принести республике деньги

Среди крымских болгарок выбрали "Царицу Роз" Фото: Анна КИРИЕНКО

Июнь в Крыму – время цветения лаванды и чайной розы. Тысячи людей устремляются на плантации любоваться красотой «крымского прованса», проводить фотосеты в сиреневых и розовых тонах, увозя с собой воспоминания о крымском лете.

ЗАПАХ ОТПУСКА

В советское время парфюмеры специально разрабатывали духи с теплыми летними ароматами Крыма, чтобы открывая флакон хотелось вновь отправиться в отпуск на полуостров. Духи «Мелодии моря» с легким свежим запахом напоминали морской бриз, «Голубая долина» - лавандовое поле, «Долина роз» – плантации розы, «Чуфут-Кале» - цветение чабреца и других трав. На крымских эфироносах держалась парфюмерная промышленность большой страны - в 80-х годах прошлого столетия общая площадь эфиромасличных плантаций Крыма составляла около 10 тысяч га.

Скромные закладки из крымских растений заменили натуральные духи Фото: Анна КИРИЕНКО

Сейчас от бывшего величия крымской розы осталась двадцатая часть. Этот локальный продукт незаслуженно забыт, хотя еще недавно приносил стране валюту от экспорта в Францию.

- Мы вообще должны говорить об эфиромасличных культурах, как об основе современного Крыма, - уверен директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий. - Во-первых, цветение розы, лаванды, шалфея привлекает туристов. Во-вторых, эти культуры способны дать в бюджет гораздо больше, чем продажа пшеницы — разница по доходам между зерновыми и эфиромасличными до полумиллиона рублей с одного гектара.

ЦАРСКИЙ ЦВЕТОК

Восстановить плантации эфиромасличных растений в прежних объемах возможно. Тем более, в условиях дефицита поливной воды, без которой многие прежние культуры в Крыму не рентабельны, лаванда, шалфей и роза способны произрастать на засушливых землях. Ученые говорят о новой культуре потребления растений, среди которых крымская роза — самая красивая, самая прибыльная и самая полезная.

- Розовая вода входила в перечень из 32 наименований, которые из Крыма отправляли к царскому двору, - подчеркивает Паштецкий. - Знаете, что такое царский чай? Это высушенный розовый бутон, залитый водой температуры 80°с, настоявшийся 5-7 минут.

Среди крымских болгарок выбрали "Царицу Роз" Фото: Анна КИРИЕНКО

Роза – особо почитаемый цветок у болгар. Фестиваль роз в Болгарии известен далеко за пределами своей страны. Продолжая эти традиции, крымские болгары провели свой «Розафест», с конкурсом красоты «Царица Роза», показом мод, болгарскими песнями и обязательным для каждого праздника танцем хоро.

- Задача стоит такая, чтобы роза объединила все, что может объединить, - говорит руководитель Центра болгарской культуры им. Ивана Вазова в Крыму Алла Аман. - Роза такой многогранный и универсальный символ, что в нем и искусство, и мода, и красота, и гастрономия. Но в этом году из-за пандемии пришлось ограничиться мини-форматом. Поэтому все наши нереализованные планы мы переносим на следующий год.

РОЗА В УПАДКЕ

Село Крымская Роза в Белогорском районе Крыма некогда красовалось на коробках с парфюмерной продукцией. Сейчас от эфиромасличного завода остались стены и выбитые окна. И немного розовых плантаций для производства в лабораториях НИИ собственной продукции. Инженер-конструктор института Ильяс Калафатов показывает, как из собранных цветков и воды получается чистое эфирное масло и гидролат, использующийся в производстве косметической продукции. В промышленных масштабах розовое масло в Крыму производить прекратили в 2018 году — последний станок уехал в Молдавию.

- Роза - это любовь, а любовь объединяет людей. И я уверен, что продолжая работать с розой, мы объединяемся вокруг своей культуры, - считает председатель «Ассамблеи народов Болгарии», председатель Института экономики и геополитики «Святой Кмприян» Пламен Милетков. - Мы сделали связь с сельхозакадемией в Софии и НИИ СХ Крыма. Что зависит от меня в Болгарии, я все сделаю. Мои сердце и душа в Крыму, я сюда уже в 10 раз приезжаю.

На сцене болгарские песни и танцы Фото: Анна КИРИЕНКО

Розе одной любви мало. Ей нужно получить государственную поддержку, чтобы от момента посадки до первого цветения за кустами был уход. А для этого крымскую чайную розу нужно включить в сельскохозяйственные культуры, чтобы она могла рассчитывать на финансовую помощь наравне с садами и виноградниками. И тогда розовое варенье займет достойное место в топ-10 гастрономических сувениров Крыма.

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