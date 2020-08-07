Отдых со вкусом: Что туристам нужно попробовать в Крыму

Соус будет хорошим дополнением к некоторым блюдам Фото: Анна КИРИЕНКО

Гастрономические туры в Крыму этим летом получили небывалую популярность. Вечеринки на виноградниках, поездки на сыроварни, дегустации жаренной барабули и ставриды - все это нашло своего потребителя среди гостей полуострова. «Комсомолка» подготовила топ-10 уникальных продуктов Крыма, которые обязательно нужно попробовать всем приезжающим на отдых в республику.

Гости полуострова чаще заказывают блюда из местного улова Фото: Анна КИРИЕНКО

ЯЛТИНСКИЙ ЛУК

Эндемик, специалитет, гастрономическая визитка Крыма. Сладкий ялтинский лук растет только на определенных склонах южной и юго-восточной части полуострова, где есть слой вулканической почвы. Красный лук, правда, в изобилии продают на торговых точках вдоль курортных трасс, но настоящего ялтинского лука выращивают не больше 100 тонн в год.

Ялтинский лук и черноморская рыба - в топе крымских специалитетов Фото: Анна КИРИЕНКО

Отличить его от «подделки» можно по характерной приплюснутой форме луковицы и сладкому вкусу без остроты и горчинки. Просто попросите продавца дать товар на пробу, и вы поймете, с какой луковицей имеете дело - ялтинская насыщена сахаром. При этом сама луковица может быть очень крупной и весить до четверти кило. Употреблять в пищу лучше свежим, чтобы сохранить всю пользу.

РОЗОВАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ

Соленые озера Крыма являются естественными бассейнами по производству морской соли. В отличие от поваренной, морскую действительно выращивают - заполняют осадочные бассейны морской водой, дают ей летом выпариться как следует, и в октябре срезают соляные пласты.

Этот минерал содержит в себе массу микроэлементов, имеет приятный фиалковый аромат и розовый оттенок. А все потому, что только единственный вид водорослей Dunaliella salina способен выжить в соленой воде при выращивании соли. Летом водоросль начинает цвести, придавая озерам насыщенно розовый цвет и наполняя соль бета-каротином.

КРЫМСКАЯ РОЗА

Это эфирный сорт цветка очень ароматный и полезный. Масло из лепестков крымской розы при СССР продавал за валюту во Францию для производства духов и косметики. Сейчас в Крыму достаточно собственной продукции с розовым маслом. Но в пищу идут высушенные лепестки цветка и розовое варенье. Оно обладает сильными антисептическими свойствами и незаменимо при лечении стоматитов и ангин у детей.

ЛАВАНДА

Сей эфиронос жил в шкафу у наших бабушек, как оберег от моли и ароматизатор одежды. У лавандового масла очень много свойств, включая болеутоляющее и заживляющее.

В кулинарии лаванда идет в чаи, отлично сочетается с абрикосом в вареньях и джемах, и даже может быть приправой в супе. Но особенно вкусным является уникальный лавандовый сироп, который способен возвысить любой десерт до степени шедевра. Даже пара капель на обычный пломбир делает мороженное изысканным лакомством.

МОЛЛЮСК РАПАНЫ

Он попал в Черное море из Тихого океана. Здесь он, точнее она, уменьшилась в размерах, но разрослась в огромную популяцию: рапане в лишенном больших хищников незамерзающем море очень понравилось. А любителям морепродуктов пришелся по душе вкус рапаны, который отличается от других морских обитателей. Мясо моллюска можно тушить, жарить, делать из него отбивные или паэлью. Но особенно вкусна рапана горячего копчения.

БАРАБУЛЯ

Младшая сестра кефали еще встречается под именем султанка. Ростом не больше 20 см, с яркой серебристой чешуей в красные пятна. Ловят ее не только в Черном море, но в Крыму она является одним из морских деликатесов. Нежный сладковатый вкус этой рыбки чем-то напоминает крабовое мясо. В Турции ее подавали на стол только султанам, отсюда и название. Самая вкусная - свежевыловленная жареная барабулька.

Барабуля - не только еда, но и крымский фестиваль Фото: Анна КИРИЕНКО

ИНЖИР

Он же фига и смоковница. В Крыму его два вида - белый и фиолетовый. Оба содержат ценный для сердца калий, восстанавливают силы и по количеству железа превосходят яблоки. Также инжир обладает способностью снижать уровень сахара и холестерина в крови. Используется как в свежем, так и в сушеном виде. Прекрасно сочетается с мягким сыром, шоколадом, идет на изготовление варенья, пастилы и джема.

КАПЕРСЫ

Крымчане называют эти плоды «бешеный огурец». А все из-за того, что зрелый плод кустарника взрывается, чтобы раскинуть как можно дальше семена.

В царские времена каперсы поставляли ко двору в соленом и маринованном виде. Идеально заменяют огурцы в салатах и солянке, делая блюда особенно изысканными. Главное достоинство каперсов - это йод, которым плоды пропитаны насквозь из-за соседства с морем.

СОЛЕРОС

Иначе это растение называется «морская спаржа». Деликатес, который в большой цене в мировой гастрономии. Солерос растет на морском побережье и в соленых озерах. Бывает зеленым, бывает красным. Хрустит и слегка соленый на вкус. Идет в салаты и как самостоятельный гарнир к рыбе или мясу. Проще всего обжарить солерос в оливковом масле с добавлением чеснока.

ВИНОГРАД

Нам кажется, что он рос в Крыму всегда, начиная с эпохи переселения греков. В новой истории возрождение виноградарства началось с присоединения полуострова к Российской Империи. До сих пор в Крыму используют выведенные и апробированные два столетия тому назад сорта. Виноградом и прогулками вдоль моря в конце XIX века лечили легочные болезни. Сейчас столовые сорта винограда благодаря современным технологиям хранения доступны практически круглый год.

Крымский мед тоже пользуется спросом у отдыхающих Фото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первую гастрономическую карту Крыма презентовали на вставке «Крым. Сезон 2020»

Путеводитель планируют перевести на три языка (подробнее)

Когда доят осетра, и почему кофе – наш напиток: Создана первая гастрономическая карта Крыма

Каталог местных продуктов, ресторанов и производителей представят к Новому году (подробнее)

Топ-10 продуктов Крыма: Рестораторы описали вкус полуострова

Благородный каштан, виноградные улитки и много того, о чем мы не догадывались (подробнее)