Белым по черному: Что мешает яхтенному туризму поднять паруса в Крыму

Причальная стенка Ялтинского морпорта не может вместить всех желающих Фото: Анна КИРИЕНКО

Яхтенные круизы, к которым российские туристы привыкли в Турции, Греции, Италии, с трудом приживаются в Крыму. Спрос на такой вид отдыха огромный - неделя на яхте с заходом в порты и посещением достопримечательностей стоит 60-70 тысяч рублей, что вполне вписывается в средний бюджет отпуска. Но проблема в том, что для яхт нет мест стоянки, а каждый выход в море нужно согласовывать с пограничной службой.

ОТДЫХ ПОД ПАРУСОМ

Организатор яхтенных туров, генеральный директор компании «32 Румба» Дмитрий Калита уже второй год работает с Крымом. Средиземноморские круизы и зарубежные курорты сейчас под замком, но сидеть дома соотечественники тоже не согласны: солнце, море, белый парус и соленые брызги выглядят как достойная награда за режим эпидемического контроля и изоляции. К тому же, на морских просторах социальная дистанция соблюдается автоматически.

- В прошлом году для организации яхтенных туров вдоль крымского побережья я фрахтовал 20 яхт, в этом - уже 45, - говорит Калита. - Интерес растет, туристов становится все больше, но не хватает портопунктов и марин, нет оборудованных мест для стоянок. Единственные места - это Севастополь, Балаклава и Ялта. Поэтому приходится ограничиваться тем, что есть. Пока ни одна марина не в состоянии принять столько яхт, сколько у нас желающих.

Желающих провести отпуск под парусом становится все больше Фото: Анна КИРИЕНКО

ДВА ЧАСА, ДВЕ МИЛИ

Чтобы познакомить российский туристический бизнес с возможностями организации круизов вдоль побережья Крымского полуострова, в прошлом году прошел первый яхтенный фестиваль «КрыбИца». В нем приняли участие 50 человек, которые прошли под парусом от мыса Фиолент до Ялты, с остановками для посещения достопримечательностей, гастрономических точек и подъема на вершину Ай-Петри.

В этом году фестиваль собрал 60 энтузиастов из Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Карелии и Краснодара, чтобы представить Крым как главную дестинацию для развития яхтенного туризма в России. Места для стоянки шести судов пришлось бронировать за два месяца до мероприятия, поскольку каждый клочок причала в Балаклаве уже ангажирован на лето. По этой причине в фестивале не участвуют владельцы собственных яхт - им просто не хватило места.

- Мы очень привязаны к погоде, но каждое передвижение от берега к берегу, из зоны в зону, нужно согласовывать с пограничниками за 2 часа, - подчеркивает Калита. - Передвигаться можно исключительно в пределах 2 милей от берега, хотя все суда по идентификационным номерам отслеживаются в современных системах навигации онлайн, и любое движение в сторону чужих границ пресекается быстроходными пограничными катерами. Все формальности достались нам из инструкций середины прошлого века, нигде такой зарегулированности нет.

ЗАКОН И БЮДЖЕТ

Еще в прошлом году Госсовет Крыма выступал за обсуждение единого закона, регламентирующего пассажирские перевозки на маломерных судах. Подобный документ федерального уровня подтолкнул бы различные службы и ведомства пересмотреть свои инструкции и приказы, поскольку множество требований потеряли логику и актуальность, но тормозят развитие яхтенного туризма. Обсуждение перенесли на осень, когда Крым примет конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации. К этому времени правительство региона подготовит изменения в Федеральную целевую программу развития Крыма, чтобы выделить 5 миллиардов рублей на ремонт и строительство причалов.

- У нас заложено 5 миллиардов рублей на реконструкцию причалов и пристаней в Республике Крым, - уточнил глава комитета по курортам,туризму и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. - У нас большинство причалов 70-80 годов постройки, и сейчас другие требования, как по коммуникациям, так и по длине судов. Ответственным за реализацию будет Минтранс республики.

Места стоянки есть только в Севастополе и Ялте Фото: Анна КИРИЕНКО

ПРОБКИ В МОРЕ

За государственный счет будут обустроены 6 площадок для полноценных яхтенных марин и 20 портопунктов с учетом расстояний и заправочных комплексов. Планируется, что в Керчи будет марина международного уровня на 500 мест, в Феодосии каботажная марина на 200 мест, в Ялте международная на 500 мест. По одной марине в Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках.

- Если мы построим 6 марин, представьте, сколько яхт будет на воде и с чем они столкнутся, если не поменять требования, - подмечает Черняк. - Тем более, что речь идет об инвестиционных проектах с обустройством ремонтных баз, круглогодичных стоянок и прочей портовой инфраструктуры.

Ежегодно десятки миллиардов евро российские граждане вывозили за рубеж, чтобы пройти под парусом и отдохнуть на яхте. При наличии природных красот и погодных условий, максимум морского отдыха в Крыму - дневные экскурсионные прогулки на теплоходе и рыбалка с катера. Тогда как яхтинг можно совмещать с посещением достопримечательностей, гастрономическими турами, участием в праздниках и фестивалях - всем тем, чем так богат туристический Крым.

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