Яхты в законе: Строительство в Крыму яхтенных марин позволит заработать миллионы евро

Белые обрывы Тарханкута, купола церквей и мечетей Евпатории, терракотовые берега Николаевки и просматривающиеся очертания Чатыр-Дага вдалеке, сторожевые башни Чембало в Балаклаве, зеленые горы и серо-рыжие скалы - все это в преломлении солнечных лучей от моря смотрится просто сказочным королевством.

Но увидеть это туристам не суждено - вдоль побережья нет экскурсионных маршрутов, а морские прогулки на теплоходах последней советской разработки не выходят дальше причалов соседних населенных пунктов, точнее, целых причалов. С каждым годом табличек «причал аварийный, швартовка запрещена» становится все больше.

С МОРЯ ВИД ЛУЧШЕ

Из-за коронавируса круизные компании объявили «стоп машина» до конца года. Даже по Черному морю теплоход «Князь Владимир» не может прорваться сквозь заграждения Роспотребнадзора - судно стоит на приколе в порту Сочи, хотя должно было отправиться в первый круиз еще 19 июля.

Портовая инфраструктура Крыма устарела и не расчитана на прием яхтФото: Анна КИРИЕНКО

Но рыночная природа не терпит пустоты, и если есть потребность в морских турах, значит они будут даже при закрытых границах. Представители 34 туристических компаний прошли под парусом вдоль крымского побережья от мыса Фиолент до Ялты, с остановками для посещения достопримечательностей, гастрономических точек и подъема на Ай-Петри. Турне стало первой Крымской регатой для представителей российского турбизнеса «ALL STARS TRAVEL REGATTA «КрыбИца 2020».

- Регата зародилась в 2017 году в Турции, вторая прошла на Ибице. В этом году попробовали Крым, - рассказывает руководитель турагентского комитета Российского союза туриндустрии Анжела Галкина. - Очень понравился Крым со стороны моря. Но сравнивать зарубежный и российский яхтинг пока не стоит - у нас нет красивых марин и хороших условий для приема дорогих гостей. Элементарных удобств нет - душевых в местах стоянки мы не увидели.

Первая современная марина строится в Балаклаве по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Смета строительства причала с инфраструктурой приема 600 яхт разного класса (от 6 до 75 м) - 7,2 миллиарда рублей. Но вложения должны окупиться быстро: на содержание яхт за пределами РФ соотечественники тратят по 200 миллионов евро.

Только Турции яхты приносят четверть всех доходов от туризма, и к 2023 году оборот от яхтинга составит 15 миллиардов евро. На турецком побережье действуют 360 верфей, которые способны изготовить любое судно. Но стоянкой для них будет Италия, где 114 марин на 40 тысяч мест, или Греция с ее 241 мариной на 67 тысяч мест, может Испания - 329 марин на 112 тысяч мест. В России для этого нет условий, а спрос есть.

Так выглядят все еще действующие причалы КрымаФото: Анна КИРИЕНКО

- В Крыму потенциал огромный, и его нужно просто развивать, менять менталитет местного чиновничества, - уверен генеральный директор компании «32 Румба» Дмитрий Калита. - Потому что люди ожидают достойный уровень сервиса, которого сейчас здесь нет. А интерес растет, люди хотят ехать и готовы платить деньги, им интересно пройти по морю вдоль берега и этим нужно воспользоваться. Мы же строим красивые отели, повышаем уровень сервиса. Пора принять меры, чтобы создавать инфраструктуру: защищенные бухты, чартерные компании по сдаче яхт в аренду, обслуживанию яхт. Стыдно оставаться без марин, без яхт при таком море и таких видах. Уверен, что есть инвесторы желающие вкладывать деньги сюда.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ПРОЕКТ

Пока что 450 миллионов рублей из бюджета пошли на проектно-изыскательские работы по строительству в Крыму шести яхтенных марин. Планируется, что в Керчи будет марина международного уровня на 500 мест, в Феодосии каботажная марина на 200 мест, в Ялте международная на 500 мест. По одной марине в Евпатории (5 и 6 причалы порта), Коктебеле и Саках.

Перед развалом СССР Крым получил прогулочные теплоходы, которые до сих пор ходятФото: Анна КИРИЕНКО

Государство предоставляет земельные участки, строит берегоукрепительные сооружения, прокладывает коммуникации и подъездные пути. Остальное обустраивают инвесторы в рамках режима Свободной экономической зоны.

- Пассажирские перевозки водным транспортом - это всегда выгодно. Это про привлечение туристов, про удобство, сервис, комфорт. Развитие инфраструктуры должно проходить при государственно-частном партнерстве, и когда я был руководителем «Крымских морских портов» мы успели подписать план реорганизации портов и привлечению частных инвестиций, - уверил КП-Крым экс-директор КМП, а ныне вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Сеть яхтенных марин нужна, думаю, стартовать будет с Балаклавы. В Госдуме на осеннюю сессию будет вынесен законопроект по пилотному развитию инфраструктуры яхтенных марин в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Первым будет Краснодарский край. В период пандемии владельцы возвращают свои яхты и им нужно их где-то ставить.

НОВЫМ ЗАКОНОМ ПО СТАРОЙ БЮРОКРАТИИ

Своя марина в скором времени появится в пятизвездочном курортном комплекса «Мрия». Соглашение на строительство яхтенной марины на 100 мест в Феодосии в прошлом году подписали на Ялтинском международном экономическом форуме. Еще одна стоянка в районе Алушты, и вот уже готов туристический маршрут для недельного яхтинга.

Участники регаты "КрыбИца" провели в Ялте два дняФото: Анна КИРИЕНКО

При цене в 50 тысяч рублей такой туристический продукт будет востребован с мая по октябрь. И в межсезонье на него будет спрос для профессиональных спортсменов, для которых попасть в шторм отдельное удовольствие. Но чтобы развивать яхтенные маршруты одного строительства марин мало - нужен отраслевой закон, чтобы урегулировать со множеством министерств и ведомств нюансы мореплавания.

Достаточно сказать, что о выходе в море капитан яхты должен сообщить в пограничную службу за 2 часа до старта. При этом все суда по идентификационным номерам отслеживаются в современных системах навигации онлайн, и информирование пограничников не более, чем формальность, оставшаяся в инструкциях с середины прошлого века.

- Мы соберем в сентябре на территории Севастополя представителей профильных комитетов законодательных собраний Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Калининграда и Санкт-Петербурга, - говорит председатель комитета по курортам, туризму и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк. - Пригласим наших депутатов из Государственной Думы и Совета Федераций. Плюс пригласим профессионалов из яхтингового сообщества, и этой командой будем обсуждать проекты региональных законов, которые, затем, через наших депутатов вынесем на федеральный уровень. Яхтсмены уже дали несколько предложений в будущий законопроект. Например, освобождение яхт от растаможивания при переводе судна из-за границы на яхтенные марины Крыма. Отельной сделать свободную экономическую зону для яхтенных марин. Это все возможно, и мы будем привлекать к работе Минтранс, Минэкономразвития, Минфин.

Организаторы «КрыбИцы» решили делать ее ежегодной. Представители турбизнеса, которые продавали туры по Средиземному морю и Адриатике, готовы создавать турпродукт по маршруту собственного путешествия: Севастополь - Балаклава - Алупка - Ялта. И даже путешествие от якорной стоянки в Алупке на берег в надувных шлюпках их не смутило - от этого тоже можно получить удовольствие и заряд позитива.

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