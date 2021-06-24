В Симферополе вор угнал машину, припаркованную рядом с домом владельца

Сотрудники крымской полиции оперативно раскрыли преступление.
Фото: Архив "КП"
К стражам порядка обратился житель Симферополя и рассказал, что кто-то угнал его машину «Лада Гранта», припаркованную рядом с домом, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Полиция задержала уже судимого ранее 37-летнего мужчину. По месту его жительства, в Севастополе, нашли украденный автомобиль.
Вор может отправиться за решетку на 5 лет.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали торговца марихуаной. В машине у него нашли полкило сушеной травы.
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