Бюджет Симферополя пополнился больше, чем на 9 миллиардов рублей

Вклад ВРП Республики Крым в ВВП России составляет 0,5% в 2019 году. Фото: Архив "КП"

В бюджет Большого Симферополя за 2020 год поступило 9,886 миллиардов рублей доходов, что составляет 98,4% плановых показателей, сообщила начальница департамента финансов администрации города Ирина Швец.

По ее словам, собственные доходы бюджета поступили в сумме 3, 262 миллиарда рублей. Большая часть безвозмездных поступлений составила 67,0% – это 6, 624 миллиарда рублей.

Изначально доходы бюджета муниципалитета на 2020 год были утверждены на 11,3 миллиарда рублей. Из них собственные средства – 3,3 миллиарда рублей, а межбюджетные трансферты – 8 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что два экс-депутата в Крыму пытались обманом выманить у женщины 1,7 миллиона рублей. Их поймали при передаче денег.

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