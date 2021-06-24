В Крыму мужчина чудом выжил после столкновения с фурой на встречке

Водитель легковушки въехал в грузовик марки "Scania". Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Черноморском районе Крыма грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На автодороге Евпатория-Черноморское водитель легковушки не справился с управлением и, выехав на встречку, врезался в грузовик. От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся.

- Пострадал водитель автомобиля Peugeot, который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, – говорится в сообщении.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вор угнал машину, припаркованную рядом с домом владельца. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

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