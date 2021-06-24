В Крыму мужчина чудом выжил после столкновения с фурой на встречке

Водитель легковушки въехал в грузовик марки "Scania". Фото: пресс-служба МВД по РК.
В Черноморском районе Крыма грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
На автодороге Евпатория-Черноморское водитель легковушки не справился с управлением и, выехав на встречку, врезался в грузовик. От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся.
- Пострадал водитель автомобиля Peugeot, который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, – говорится в сообщении.
По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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