В Крыму ущерб граждан после наводнения оценен в 171 миллион рублей – Юрий Гоцанюк

В Крыму объявлен режим ЧС на республиканском уровне. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Ущерб, который понесли крымчане после наводнения в регионе, оценили в 171 миллион рублей, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

По его словам, 634 человека уже получили компенсации на сумму 37 миллионов рублей. Выплаты продолжаются.

К настоящему моменту составлено 866 актов о порче имущества, в том числе по Керчи – 528, Ялте – 173, Ленинскому району – 114, Кировскому району – 30, Советскому району – 21.

Напомним, что 17-18 июня на Крымский полуостров обрушились мощные ливни, в результате которых сильно подтопило отдельные территории в Керчи и Ялте. Пострадали сотни домов, более 1700 человек пришлось срочно эвакуировать. Сейчас все силы брошены на устранение последствий разбушевавшейся стихии. В Крым направили дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии собирают данные об ущербе, причиненном местным жителям. По предварительным подсчетам, только восстановление дорог потребует около 5,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что крымским бизнесменам, которые потеряли товары во время потопа, не будут компенсировать убытки. Оценка утерянного товара вряд не будет производиться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50