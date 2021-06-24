Оползень в Ялте может разрушить музей «Поляна сказок»

В Крыму действует режим ЧС, который был введен в результате паводковых наводнений в городах Керчь и Ялта. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Из-за наводнения в Ялте обрушилась подпорная стена в музее под открытым небом «Поляна сказок», начавшийся оползень угрожает объекту, сообщила глава администрации города Янина Павленко на заседании комиссии по ЧС в Крыму.

По словам главы города, она лично убедилась, что оползень угрожает местному музею. Завтра, 25 июня, оперативно примут меры, чтобы не допустить катастрофу.

- У нас до верхней точки, до беседки, осталось почти три метра. Поэтому завтра мы будем предпринимать все меры, чтобы сейчас укреплять наш музей "Поляна сказок, – заверила глава администрации Ялты.

Напомним, что на прошлой неделе из-за неблагоприятного циклона на Крымский полуостров обрушились мощные дожди. За сутки выпало рекордное количество осадков, спровоцировавших наводнение. Больше всех пострадали Керчь и Ялта. Сотни домов оказались подтоплены, более 1700 человек срочно эвакуировали. Сейчас крымские власти бросили все силы на то, чтобы устранить последствия непогоды.

Ранее сообщалось, что в Крыму ущерб граждан после наводнения оценен в 171 миллион рублей. Компенсацию уже получили 634 человека.

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