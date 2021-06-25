На водителя упавшего автобуса с детьми в Крыму могут завести уголовное дело

ЧП произошло недалеко от села Доброе. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по РК.

ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю начало проверку по факту аварии с автобусом, в котором находились дети. Поручение дал лично глава Крымского Следкома Владимир Терентьев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчера, 24 июня, около 19.40 микроавтобус Mercedes Sprinter, который вез несовершеннолетних детей, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля Volkswagen, движущемуся в попутном направлении. Из-за сильного столкновения автобус опрокинулся на бок. Пострадали два ребенка, сейчас они находятся в больнице.

- Микроавтобус с несовершеннолетними, прибывшими из города Севастополь, следовал в экскурсионных целях, – сообщили в Следкоме.

Сейчас проводят проверку, по результатам которой оценят действия водителя и организаторов экскурсии. Кроме того, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «ненадлежащее оказание услуг при перевозке пассажиров». Уточняется, что в салоне кроме водителя и сопровождающего, было 19 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что под Симферополем перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие. Водитель получил перелом ребра, а юных пассажиров пересадили в другой транспорт.

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