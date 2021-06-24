Под Симферополем перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

По предварительным данным, автобус с детьми ехал из Качи в Мраморные пещеры. Фото: "Крым24"
Около села Доброе в Симферопольском районе произошло ЧП – перевернулся автобус с детьми.
Авария случилась 24 июня около 19.00, уточнили в пресс-службе МВД по Крыму. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество легковой машине Volkswagen. В результате машины столкнулись, автобус от удара упал на бок.
ЧП случилось возле села Доброе. Фото: "Крым24"
- В результате ДТП два пассажира Mercedes Sprinter и водитель Volkswagen получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются, - уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: "Крым24"
По предварительным данным, автобус с детьми ехал из Качи в Мраморные пещеры. Водитель получил перелом ребра, а юных пассажиров увезли на другом автобусе.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.
Два пассажира Mercedes Sprinter и водитель Volkswagen получили травмы. Фото: "Крым 24"
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