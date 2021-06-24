Под Симферополем перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

По предварительным данным, автобус с детьми ехал из Качи в Мраморные пещеры. Фото: "Крым24"

Около села Доброе в Симферопольском районе произошло ЧП – перевернулся автобус с детьми.

Авария случилась 24 июня около 19.00, уточнили в пресс-службе МВД по Крыму. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество легковой машине Volkswagen. В результате машины столкнулись, автобус от удара упал на бок.

ЧП случилось возле села Доброе. Фото: "Крым24"

- В результате ДТП два пассажира Mercedes Sprinter и водитель Volkswagen получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются, - уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: "Крым24"

По предварительным данным, автобус с детьми ехал из Качи в Мраморные пещеры. Водитель получил перелом ребра, а юных пассажиров увезли на другом автобусе.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия.

Два пассажира Mercedes Sprinter и водитель Volkswagen получили травмы. Фото: "Крым 24"

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Симферополем произошло смертельное ДТП - водитель погиб на месте

Volkswagen врезался в дорожное ограждение (подробнее)

Количество погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось до 9 человек

Двое детей в салоне микроавтобуса остались невредимы (подробнее)