Военные закончили основную работу по устранению последствий ЧС в Керчи, Ялте и Севастополе

Работы развернуты в 36 населенных пунктах. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Военнослужащие Минобороны России завершили основные работы по ликвидации последствий подтопления в районах Керчи, Ялты Севастополя, сообщили в ведомстве в пятницу, 25 июня.

Основной объем работ позади, но группировка продолжает трудиться в наиболее пострадавших районах.

Всего приведено в порядок 139 километров дорог, более 57 кубических метров территорий социально значимых объектов, приусадебных хозяйств и фасадов зданий. Также военнослужащие восстановили 66 километров разрушенных непогодой водоотводов и водостоков, вывезли свыше 5 тысячи кубических метров мусора. Из 237 домов помогли вывезти пострадавшие вещи и раздали местным жителям около 5 тысяч литров питьевой воды.

За обстановкой с воздуха следят четыре вертолета армейской авиации ЮВО и четыре беспилотных летательных аппарата.

- Медицинскими подразделениями Минобороны России создан необходимый запас лекарственных средств и медицинского имущества из расчета поступления до тысячи больных, из них 300 – для больных инфекционного профиля, в том числе новой коронавирусной инфекцией, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оползень в Ялте может разрушить музей «Поляна сказок». Решать проблему начнут сегодня, 25 июн.

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