В Симферополе приводят в порядок русло реки Салгир

Салгир – единственная река Крыма, имеющая длину более 200 километров. Фото пресс-службы администрации Симферополя.

В Симферополе проходит комплексная уборка русла реки Салгир, сообщили в администрации крымской столицы.

Рабочие трудятся на участке от Гурзуфской улицы и ниже по течению. Параллельно с ежедневной уборкой случайного мусора и сухих веток, сейчас с помощью спецтехники русло реки чистят от ила, земляных отложений и скоплений гравия и песка, которые намыло потоками после сильных дождей.

Также сотрудники МБУ «Город» приводят в порядок береговую линию. В работе задействованы тракторы и самосвалы. По планам, работу завершат к сентябрю-октябрю, до того, как начнутся сезонные дожди.

Ранее сообщалось, что симферопольский роддом №2 снова станет ковидным госпиталем. Медучреждение уже прекратило прием рожениц.

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