Вор сорвал золотой крестик с мужчины прямо в центе Симферополя

Стражи порядка оперативно вычислили преступника. Фото: Архив "КП"

В полицию Симферополя обратился 44-летний местный житель, и пожаловался на то, что прямо в центре города неизвестный сорвал с него дорогостоящий нательный крестик вместе с цепочкой, пишет КИА.

По словам потерпевшего, золотые изделия он приобрел примерно на 80 тысяч рублей.

Полиция быстро вычислила вора. Им оказался 28-летний житель Пермского края, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Грабитель рассказал, что украденное золото успел сдать в ломбард за 28 тысяч рублей, а деньги потратить на себя. Возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в тюрьму на 4 года.

Ранее сообщалось, что на водителя упавшего автобуса с детьми в Крыму могут завести уголовное дело. СК начал проверку по факту ДТП.

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