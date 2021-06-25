На новые двери в больнице скорой помощи в Симферополе потребуется 30 миллионов рублей

У подрядчика есть полгода на выполнение работы. Фото: Архив "КП"

В шестой городской больнице Симферополя заменят двери. Работы должны закончить до конца текущего года. Соответствующее распоряжение подписал главы Республики Крым Сергей Аксенов.

Подрядчиком по госконтракту определено ООО «Грандстрой». На строительно-монтажные работы уйдет 29 миллионов 512 тысяч рублей.

В Симферополе приводят в порядок русло реки Салгир. Убирают ил и земляные отложения.

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