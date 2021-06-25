Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 12:42

На новые двери в больнице скорой помощи в Симферополе потребуется 30 миллионов рублей

Обновления закончат до конца года
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У подрядчика есть полгода на выполнение работы.

У подрядчика есть полгода на выполнение работы.

Фото: Архив "КП"

В шестой городской больнице Симферополя заменят двери. Работы должны закончить до конца текущего года. Соответствующее распоряжение подписал главы Республики Крым Сергей Аксенов.

Подрядчиком по госконтракту определено ООО «Грандстрой». На строительно-монтажные работы уйдет 29 миллионов 512 тысяч рублей.

В Симферополе приводят в порядок русло реки Салгир. Убирают ил и земляные отложения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50