В Евпатории водитель въехал на тротуар и сбил женщину с детьми

Водитель, допустивший аварию, был за рулем автомобиля Honda. Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Евпатории легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходной зоне, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Водитель въехал на тротуар в центре города, когда по нему шла крымчанка с трехлетним ребенком в коляске и девятилетним мальчиком. Авария произошла утром в 9.35 сегодня, 25 июня. Всех троих доставили в больницу.

- У детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала, – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, по результатам которой вынесут решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что вор сорвал золотой крестик с мужчины прямо в центе Симферополя. Грабителя нашли, ему грозит 4 года тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50