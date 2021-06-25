Севастопольцы платят 1000 рублей за вход в общедоступный бассейн

Пляж «Мыс Хрустальный» пользуется повышенным спросом у гостей и жителей Севастополя. Фото: ForPost.

В Севастополе вход к бассейну, который открыли в районе пляжа «Мыс Хрустальный», несмотря на заявления властей города, оказался платным. Посетителей встречает турникет и информация о том, что за вход нужно платить 1000 рублей в сутки.

Возведение объекта в районе центрального пляжа города велось несколько месяцев. Согласно данным кадастровой карты, он находится на землях общего пользования, передает ForPost.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщал, что новый бассейн будет полезен для Севастополя, ведь «Мыс Хрустальный» – одно из любимых мест местных жителей и туристов, но из-за погодных условий не всегда есть возможность купаться.

- Здесь не всегда благоприятные условия для купания – это шторма, состояние морской воды. Поэтому оператором принято решение организовать общедоступный бассейн, в том числе, с выделением отдельной зоны для детей, – цитирует СМИ чиновника.

Как стало известно, именно его ведомство получило эту территорию в бессрочное пользование.

Ранее сообщалось, что в Евпатории водитель въехал на тротуар и сбил женщину с детьми. Оба ребенка получили ушибы и ссадины.

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