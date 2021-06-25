Девять сел Симферопольского района на весь день остались без воды

Воды нет из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров. Фото: архив "КП"

Под Симферополем случилась авария на магистральном водоводе, из-за этого без воды остались девять сел и западная часть крымской столицы, передает «Крым 24».

Пока идет ремонт на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе Д1200 по адресу село Трехпрудное, улица Авдет 25 июня с 13.00 краны будут сухими в селах Молочное, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Левадки, Партизанское, Трехпрудное, Трудолюбово, Фонтаны.

В городе воды нет по улице Севастопольской от пересечения с улицей Первой Конной армии до улицы Козлова и на прилегающих улицах. Кроме того водоснабжение временно ограничено и в микрорайонах Новониколаевка, Заводское, Первой Конной Армии, 60 лет Октября, на улицах Миллера, Аральская, Русская, Батурина, Дмитрия Ульянова, Трубаченко, Гражданская, Крымских Партизан, Зенитная, Сочинская, Гавена.

Воды по перечисленным адресам сегодня, 25 июня, не будет до 23.59.

Также в «Воде Крыма» сообщили об ограничении водоснабжения на восьми улицах в Керчи. Причина – аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения. Вода в кранах появится сегодня, 25 июня, в 18.00.

Ранее сообщалось, что на новые двери в больнице скорой помощи в Симферополе потребуется 30 миллионов рублей. Обновления закончат до конца года.

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