Полиция Симферополя будет чаще патрулировать улицы города

Также сегодня Валентин Демидов провел встречу с представителями многоквартирных домов в Симферополе, чтобы обсудить дальнейшее благоустройство города. Фото: Валентин Демидов / Facebook.

В Симферополе усилят патрулирование территорий, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жители поселка Грэсовский сами подняли вопрос о наличии на улицах полицейских патрулей вечером и ночью.

- В поселке будет гарантировано ежедневное патрулирование в вечернее и ночное время силами полиции и Росгвардии, – цитируют главу Симферополя Валентина Демидова в пресс-службе.

Сейчас ведется комплексная работа по установке камер видеонаблюдения в городских парках, скверах и местах массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что девять сел Симферопольского района на весь день остались без воды. Идут ремонтно-восстановительные работы.

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