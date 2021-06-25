Сотрудники Роспотребнадзора будут ходить по дворам Ялты и искать зараженных кишечными инфекциями

В случае обнаружения граждан с признаками кишечных инфекций необходимо уведомить управление Роспотребнадзора. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Роспотребнадзор отправил сотрудников филиала ФМБА в обходы по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями. Соответствующее постановление вынесла руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

Цель – проведение иммунизации населения и выявление тех, у кого есть признаки острых кишечных инфекций.

Кроме того, ФМБА поручено провести кампанию по вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии среди детей, прибывших в составе организованных групп, работников сферы услуг и персонала санаторно-курортных учреждений и детских лагерей.

Также руководству «Артека» и других детских учреждений нужно обеспечить проведение экстренной профилактики противовирусными препаратами детей на отдыхе.

В Ялте после наводнения сохраняется непростая ситуация с питьевым ресурсом – около 45% проб не соответствует нормам по мутности. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас исследуют пресную и морскую воду на наличие вирусов кишечных инфекций. В городе действует запрет на купание в море, который ввели на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что военные закончили основную работу по устранению последствий ЧС в Керчи, Ялте и Севастополе. Группировка продолжает трудиться в наиболее пострадавших районах.

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