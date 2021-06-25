В Крыму суд признал виновными двух боевиков из батальона Ислямова

Дела против двух боевиков были возбуждены по материалам УФСБ России по РК и Севастополю. Фото: ГCУ СК РФ по РК и Севастополю / Вконтакте.

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор двум участникам незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана», также известный как Аскер, сообщили в пресс-службе местного органа власти.

Нарушители ради политической выгоды против РФ добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», которое находится на территории Херсонской области Украины.

Оба осужденных сейчас не в России. Их объявили в международный розыск. Суд заочно признал обоих виновными в преступлении, предусмотренном статьей «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». Им грозит до восьми лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Срок отбывания наказания будет отсчитываться с момента задержания осужденных. В законную силу приговор не вступил, его можно обжаловать с течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что севастопольцы платят 1000 рублей за вход в общедоступный бассейн. Объект построен на землях общего пользования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50