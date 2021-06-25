Пляжи Ялты будут закрыты до понедельника

Несмотря на печальную картину, курортная жизнь в городе не остановилась, туристы ждут открытия пляжей. Фото: Александра Тимощенко

При позитивных анализах, которые сейчас проводит Роспотребнадзор, пляжи Ялты могут открыть уже 28 июня, пишет Крымская газета.

В Крыму, после разгула природной стихии, очень сильно пострадали некоторые регионы полуострова. В частности курортная столица РК, в акватории которой сейчас запрещено купаться. Есть угроза заражения кишечными инфекциями через загрязненную воду.

- Предполагаем, что с понедельника начнем отбирать пробы воды на каждом пляже отдельно. Надеемся, что уже со следующей недели нам удастся их открыть, – цитирует СМИ главу Ялты Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора будут ходить по дворам Ялты и искать зараженных кишечными инфекциями. Также проведут вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии.

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