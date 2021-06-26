Таксистам в Ялте запретили брать больше 220 рублей за два километра

В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси. Фото: "КП" Архив

Минтранс Крыма и власти Ялты договорились с операторами такси установить единый тариф на перевозки в городе, сообщил замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий.

Совещание по этому вопросу было проведено по поручению главы Крыма Сергея Аксенова после большого количества жалоб жителей и гостей Ялты на завышение цен таксистами.

Сейчас установлены такие цены: 220 рублей за подвоз пассажира до двух километров и 15 рублей за каждый следующий километр. Такие тарифы буду действовать минимум до 10 июля.

Также начнут проверять водителей на легальность их работы таксистами.

Ранее сообщалось, что пляжи Ялты будут закрыты до понедельника. Акваторию моря исследуют на наличие заразы.

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