После наводнения в Крыму ущерб превысил 200 миллионов рублей

Выплаты пострадавшим продолжаются. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Ущерб, который понес Крым в результате наводнения в регионе, вырос до отметки в 201 миллион рублей, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

На данный момент компенсацию получил уже 941 человек.

- По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 миллион 74 тысячи рублей. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллиона рублей, – сказал Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что таксистам в Ялте запретили брать больше 220 рублей за два километра. Установлена одна стоимость во всем городе до 10 июня.

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