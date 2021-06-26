Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2021 10:45

После наводнения в Крыму ущерб превысил 200 миллионов рублей

Компенсация выплачена 941 пострадавшему
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выплаты пострадавшим продолжаются. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Выплаты пострадавшим продолжаются. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Ущерб, который понес Крым в результате наводнения в регионе, вырос до отметки в 201 миллион рублей, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

На данный момент компенсацию получил уже 941 человек.

- По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администраций городов и районов составляет 201 миллион 74 тысячи рублей. Выплаты получили 941 гражданин на сумму более 60 миллиона рублей, – сказал Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что таксистам в Ялте запретили брать больше 220 рублей за два километра. Установлена одна стоимость во всем городе до 10 июня.

Машину смыло с дороги во время ливней в Ялте

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50