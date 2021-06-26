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Общество26 июня 2021 11:14

Туристов заманивают в разрушенную Ялту экстрим-турами

Кто-то предприимчивый увидел в развалах на улицах прибыльное развлечение
Елизавета КВАЧКОВА
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Планировать отдых в городе, на который обрушилось стихийное бедствие, - сомнительное удовольствие. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Планировать отдых в городе, на который обрушилось стихийное бедствие, - сомнительное удовольствие. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Для кого беда, а для кого развлекаловка: в Ялту, разрушенную после наводнения, начали организовывать экстремальные туры. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.

- Сегодня рассказали, что стал у нас модным экстрим-туризм, – констатировала Янина Павленко.

Глава региона посоветовал блогерам и неравнодушным жителям курортной столицы помогать контролировать ситуацию в городе, оперативно реагируя на происходящее.

Ранее сообщалось, что таксистам в Ялте запретили брать больше 220 рублей за два километра. Установлена одна стоимость во всем городе до 10 июня.

В Ялте во время наводнения поймали осетра

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