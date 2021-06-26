МЧС: В Крыму будут идти ливни с градом до конца дня

Постоянные дожди на ЮБК Крыма многим туристам подпортили отдых. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму 26 июня весь день будет сохранятся плохая погода.

Ливни и град с ветром до 20 метров в секунду ожидаются в Крыму до конца дня. Все еще действует штормовое предупреждение, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что туристов заманивают в разрушенную Ялту экстрим-турами. Кто-то предприимчивый увидел в развалах на улицах прибыльное развлечение.

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