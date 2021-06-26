В Симферополе улицу Ракетную иногда затапливает из-за кучи мусора в реке

Противопаводковые мероприятия – на особом контроле главы администрации. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Глава Симферополя Валентин Демидом побывал на улице Ракетная, чтобы понять, почему там часто подтапливает строения и личное имущество граждан, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Местные жители жалуются, что как минимум раз в два года происходит подтопление жилых строений и хозпостроек. В последний раз такое чрезвычайное происшествие случилось месяц назад, когда уровень воды во дворах поднялся на 40-50 сантиметров, пострадало личное имущество граждан.

- Лично осмотрел 25 июня проблемный участок русла Салгира, где в период выпадения обильных осадков река выходит из берегов, – цитирует ведомство главу региона.

По его словам, ситуация осложняется тем, что на улице ливневая канализация сходит прямо в реку. Основная причина разлива водной артерии – низкая пропускная способность. Очень много поваленных деревьев, веток, бытового мусора, грунта, есть даже острова, заросшие травой, – все это мешает проходу воды.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут идти ливни с градом до конца дня. Плохая погода не уходит с полуострова.

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