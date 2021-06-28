Симферопольский роддом сегодня начнет работать в режиме COVID-госпиталя

Количество выздоровевших за сутки составляет 97 человек. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Роддом в Симферополе вновь переформатировали в COVID-госпиталь, рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко 26 июня в эфире телеканала «Крым 24».

Ежедневно в Крыму выявляют 150-180 случаев заражения COVID-19, рост стабильно увеличивается. Власти нередко переводят пациентов для лечения коронавируса в учреждения, которые ранее уже выполняли эту функцию.

- Принято решение сейчас о том, что второй родильный дом города Симферополя с вечера понедельника начнет прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, – заявил Остапенко.

По его словам, лечение больных COVID-19 позволит сохранить оказание медицинской помощи по другим профилям. Перевод второго роддома под госпиталь не помешает роженицам, которых перенаправят в другие роддома.

Напомним, что истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Симферополе улицу Ракетную иногда затапливает из-за кучи мусора в реке. Власти города оценили угрозу паводков, из-за которых заливает дома.

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