Рейс из Симферополя в Москву отменили – одному пассажиру стало плохо

На ближайший рейс в Москву только половина пассажиров смогла перебронировать билеты. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь".

Одна из российских авиакомпаний отменила рейс Симферополь - Москва после задержки на 5,5 часов, об этом сообщила пассажирка этого рейса.

Рейс Симферополь - Москва должен был вылететь в 22.45 в субботу, после чего его перенесли до 2.55, потом на 4.30, потом на 7.30. Около 4 утра выяснилось, что самолет вообще никуда не полетит.

По ее словам, только половина пассажиров смогла перебронировать билеты, и улететь другим рейсом, для остальных мест в самолете не хватило. В гостинице никого не разместили, также по причине отсутствия мест. Только спустя пять часов ожидая пассажирам предложили еду, практически перед отменой рейса.

В пресс-службе авиакомпании объяснили, что самолет не вылетел из-за одного пассажира, которому стало плохо.

Ранее сообщалось, что Симферопольский роддом №2 сегодня начнет работать в режиме COVID-госпиталя. Рожениц перенаправят в другие учреждения.

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