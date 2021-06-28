В Ялте пока не планируется массовая эвакуация

Массовая эвакуация пока не планируется. Фото: Александра Тимощенко

Власти Ялты будут проводить эвакуацию пострадавших вдоль русел рек, но массовая эвакуация пока не планируется, заявила журналистам мэр Ялты Янина Павленко. По прогнозам синоптиков, в городе все еще объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах возможны сильные ливни, существует угроза подтопления и сходов селей. - Мы приняли решение эвакуировать людей, проживающих вдоль русел рек, которые были уже подтоплены 18 числа. Таких семей по пальцам можно пересчитать, - отметила Павленко.

Напомним, 18 июня в Ялте прошли сильные дожди, реки в городе вышли из берегов и затопили несколько жилых районов. Сейчас действует режим ЧС регионального масштаба.

Ранее сообщалось, что рейс из Симферополя в Москву отменили – одному пассажиру стало плохо. После пятичасовой задержки стало ясно, что самолет никуда не полетит.

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