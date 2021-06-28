Кладбища Ялты не пострадали от потопа

После наводнения в Ялте многих людей пришлось эвакуировать. Фото: Архив "КП"

Специалисты не выявили разрушительных последствий наводнения территорий кладбищ в Ялте, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Было проведено комплексное исследование 21 кладбища. Также спасатели построили 54 временные дамбы для отвода воды, на это ушло 900 мешков с песком. Общая протяженность дамб составила около 35 метров.

Напомним, что на Крым 17-18 июня обрушились сильные дожди. В результате некоторые регионы пострадали от наводнения, больше всего – Ялта и Керчь. В курортной столице РК принято больше 700 обращений, в том числе 450 – по утраченному движимому имуществу первой необходимости и поврежденному жилому помещению, 132 – по поврежденным автомобилям, 125 – от бизнеса. Составили 288 актов обследования утраченного имущества первой необходимости. По 439 гражданам подтвержден факт утраты ими частично или полностью имущества первой необходимости. Выплаты получили 130 человек.

Ранее сообщалось, что в Ялте пока не планируется массовая эвакуация. В городе до сих пор действует режим ЧС.

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