В Севастополе опасно ходить по тропе к пляжу из-за оползней

На опасных участках установлены ограждения и предупреждающие знаки. Фото: ForPost.

В связи с тем, что на прошлой неделе в Севастополе прошли сильные ливни, в городе активизировались оползни и обвалы, пишет ForPost.

В районе пляжа «Царское село» на Фиоленте прошли разрушительные потоки воды, которые спровоцировали размыв и обвал части тропы, ведущей к пляжу.

- Наличие глубоких эрозионных промоин на тропе может привести к обрушению тропы на участке более 100 метров, – цитирует СМИ пресс-службу Севприроднадзора.

От места обвала до металлической лестницы сильно замочило склон. Есть опасность сползания и осыпания грунта на склоне. Также угрозу представляют оторвавшиеся от склона глыбы и отдельно нависающие выступы горной породы. На Северной стороне Севастополя в районе Качи и Андреевки тоже возможна активизация оползней. Тут кроме осадков может повлиять антропогенный фактор – организация полива садовых участков, нецентрализованное водоотведение, сброс сточных вод в выгребные ямы. Для безопасности граждан были установлены ограждения рядом с опасными участками.

Ранее сообщалось, что кладбища Ялты не пострадали от потопа. Проверку провели по 21 территории.

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