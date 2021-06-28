Количество больных COVID-19 в Крыму растет в геометрической прогрессии

С начала пандемии в РК выздоровели 43 056 человек. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Все больше инфицированных коронавирусом людей в Крыму госпитализируют в тяжелом состоянии, сообщил директор Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Только в эту субботу в ковидные госпиталя крымской столицы поступили 85 человек с тяжелым течением заболевания, на остальной территории Крыма – 59 человек. В феврале этого года около 15 в больницы на лечение отправляли не более 15 крымчан в день.

- Эти цифры каждый день растут, – сообщил Олефиренко.

Если зимой госпитализировали по 15 пациентов в тяжелом состоянии, то сейчас этот показатель достиг 85 человек. Напомним, за истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 276 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Симферопольский роддом №2 сегодня начнет работать в режиме COVID-госпиталя. Рожениц перенаправят в другие учреждения.

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