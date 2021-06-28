Депутаты парламента РК лишили мандата коллегу из ЛДПР

Дмитрий Каширин родом из Судака, является директором двух компаний: «Внедренческая Фармацевтическая Фирма «ВФФ» и «Романтик». Фото: Архив "КП"

Госсовет Крыма лишил полномочий депутата от ЛДПР Дмитрия Каширина после подачи им соответствующего заявления. Решение принято во время заседания парламента РК 28 июня.

Каширин избран по республиканскому избирательному округу от крымского отделения ЛДПР в сентябре 2019 года.

- В связи с письменным заявлением Каширина Дмитрия Сергеевича предлагается досрочно прекратить его полномочия как депутата Государственного совета, – сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Парламентарии большинством голосов приняли соответствующее постановление. Прекращение полномочий вступает в силу со дня принятия решения депутатами.

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