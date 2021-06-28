Бывший начальник отдела МВД и его заместитель из Судака предстанут перед судом за взятки

Злоумышленник препятствовал делопроизводству полиции. Фото: Архив "КП"

На протяжении двух лет оба высокопоставленных силовика из Судака незаконно освобождали лица от административной и уголовной ответственности за взятки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК и Севастополю, передает КИА.

В июле 2019 года к начальнику городского ОМВД обратился житель Судака и попросил скрыть тот факт, что он продавал спиртное без лицензии. Пользуясь служебным положением, злоумышленники помешал сбору данных о нарушителе и заставили свидетелей изменить показания. Еще один эпизод произошел в марте прошлого года. Перевозчик 600 литров спиртного, на которого в полиции было заведено дело, обратился к силовику с просьбой вернуть изъятый груз и прекратить расследование. В качестве вознаграждения должностные лица получили 75 тысяч рублей.

Теперь по этим и другим доказанным эпизодам следствия оба предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента РК лишили мандата коллегу из ЛДПР. Соответствующее постановление приняли большинством голосов.

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